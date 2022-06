Desgraça na ENAPORT – Batelão com furo jogou 18 contentores de carga no mar

A empresa Nacional de Administração dos Portos(ENAPORT), não para de produzir escândalos. Considerada tecnicamente falida pelo sindicato dos trabalhadores, a empresa viveu momentos de sublevação que culminaram com a demissão do director geral.

Segundo os trabalhadores a ENAPORT deixou de ter rebocadores para transportar batelões. Teve que aluguer um rebocador a preço de 40 mil euros mensais.

Na sexta feira 24 de junho, o batelão que transportava contentores de um navio cargueiro atracado ao largo de São Tomé, até o porto, acabou tombar. Segundo relatos, o batelão tinha um furo que não foi tapado.

18 contentores de carga mergulharam no mar na Baía de Ana Chaves. Uma desgraça para as entidades privadas e públicas que importaram as mercadorias. Mais uma desgraça para a ENAPORT que tem no seu historial vários casos de naufrágio de batelões com mercadorias, nomeadamente o arroz.

18 contentores de mercadorias, perdidos no mar, numa altura em que o mercado são-tomense se debate com a falta de vários produtos com destaque para o alho, a ração animal, e outros.

Batelão

A rotura de stock de bens da primeira necessidade e o aumento galopante dos preços juntam-se ao mergulho no fundo do mar de 18 contentores de carga.

Desgraça numa empresa ENAPORT, tecnicamente falida. Desgraça para os importadores que não conseguirão reaver facilmente o dinheiro investido na importação das mercadorias.

Desgraça para os cofres do Estado que perde receitas, e complica ainda mais, o compromisso assumido pelo governo para pagamento do aumento do salário de base prometido e assinado em memorandum para os Trabalhadores da Função Pública.

São Tomé vive um momento que muitos populares dizem ser, Desgraçado.

Abel Veiga