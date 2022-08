Novo Representante do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe

Juan Carlos, cidadão Costarriquenho, é o novo representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe e Angola.

Ingressou no Grupo Banco Mundial (GBM) no ano 2000, tendo ocupado diversos cargos, dentre os quais o de advogado da Vice-Presidência Jurídica para a América Latina e Caraíbas, onde colaborou com a Bolívia, Equador, Peru, Guatemala, México e Colômbia; A partir de 2005, esteve baseado nos escritórios regionais do México, Nova Deli e Dubai, assessorando as unidades de cada país em questões jurídicas e políticas do Banco Mundial.

“sinto-me honrado pela responsabilidade que me foi confiada para consolidar as relações do Banco Mundial com Angola e São Tome e Príncipe” – Disse o Sr. Juan Carlos Alvarez. “A carteira de projectos financiados pelo Banco nos dois países tem registado um grande crescimento nos últimos anos e o objectivo primordial é o contribuir para vencer a pobreza e promover a prosperidade partilhada para todos os cidadãos de ambos os países.” – concluiu Juan Carlos.

Antes da sua nomeação para a liderança da representação do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, o Sr. Juan Carlos desempenhou recentemente as funções de Representante Residente, no Equador, na Região da América Latina e Caraíbas

Juan Carlos é jurista de formação, formado na Universidade Autónoma de Centro América e pós-graduado em Direito Internacional na Universidade Americana em Washington, D.C.

Fonte : Banco Mundial