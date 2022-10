Que perspectivas para o Mercado Municipal da cidade de São Tomé?

Por Lúcio Neto Amado

O Mercado Municipal da cidade de São Tomé, a cidade-capital de todos são-tomenses, que devia ser protegido pelo Estado e classificado como Património Nacional da nação, parece estar inexoravelmente condenado ao camartelo da ignorância de quem de direito.

Os moldes do bárbaro desmantelamento começaram a tomar contornos de destruição, a partir do momento em que o tecto começou a desabar, fruto de mecanismos perniciosos intencionalmente fomentados por mão humana. As intempéries do tempo fizeram o resto.

Aproveitou-se a «feira-das-vaidades» que o mês de Setembro de 2022 proporcionou, fruto das eleições – género três-em-um – legislativas, autárquicas e regionais para, serenamente, partir-se todas as bancadas do mercado e outros apetrechos construídos nos idos anos de 1950. Essa operação é feita de uma forma quase clandestina para não despertar a ira da população. Não existe qualquer cartaz informativo que relate, efectivamente, qual o destino a dar a esse Património Nacional.

Assim, a emblemática construção que se constituiu durante décadas no centro do movimento cultural, social e económico da nossa cidade está em vias de desaparecer, enquanto tal para ser transformado numa «coisa» qualquer de que ninguém consegue fazer ideia.

Fica-se com a nítida sensação de que o conceito de Património Nacional nunca fez parte do nosso dicionário ou mesmo do vocabulário escolar e nem do linguarejar popular.

Os arautos da nossa desgraça cultural começaram por expulsar as vendedeiras para fora da cidade, criando um mercado no sítio de Bôbô-Fôrro que fica na periferia da cidade. Alguns munícipes ficaram com a sensação de que a deslocação das vendeiras teria um carácter provisório, ou seja, após algumas obras de restauração, o edifício já com a cara lavada seria devolvido, em primeiro lugar, às vendedeiras, depois aos munícipes e posteriormente aos turistas que debandam amiudadas vezes as paisagens do arquipélago.

O martelo da desgraça ou fins desconhecidos com laivos de fraude imobiliária

A história do processo de desmantelamento desse Património surge depois da saída compulsiva das vendedeiras. O negócio feito, aparentemente a surdina, como outros tantos que ocorrem no país, cujo exemplo acabado é o «elefante branco» erigido na antiga Féla Póntu (Feira de Ponto) que abafou literalmente a centenária Igreja da Conceição, levanta questões preocupantes. Não se sabe quem é, na realidade, o responsável pela adjudicação da obra.

Os incógnitos “compradores” utilizaram uma estratégia que desconhecemos, pois os elementos são-tomenses que com eles negociaram não nos informaram concretamente o que se pretende fazer num espaço que é pertença de todos os são-tomenses. Há décadas que o Património do nosso país vem sendo grosseiramente delapidado, fugindo à lógica universal dos princípios que os povos retêm da MEMÓRIA COLECTIVA.

História do Mercado Municipal

O nosso Mercado Municipal faz parte da infância dos indivíduos que nasceram nas décadas de 1950, 1960 e princípios de 1970. A sirene marcava o ritmo laboral da cidade, tocada com estridência pelo responsável máximo do estabelecimento, logo pela manhã, às 7 (sete) horas e ao cair da tarde pelas 17:30 (dezassete horas e trinta minutos). O Mercado era um local privilegiado onde no seu interior, as vendedeiras, vulgo palaiês, faziam o pleno das suas lides de bem servir à população que lá ia abastecer-se de produtos hortícolas, peixes, farinha de mandioca, bananas de várias qualidades, beringela, óleo de palma, entre outros.

Todas as novidades relacionadas com a vida da cidade eram expostas no interior do Mercado. A vida desportiva, cultural e artística era anunciada através de cartazes colocados em cavaletes próprios para o efeito. Assim, os filmes, sobretudo os de cowboy eram aqueles que despertavam maior interesse de todos; o teatro; a tourada, com forcados e cavaleiros montados; o circo com palhaços e animais ferozes; a luta-livre; o boxe, tudo era publicitado com a solenidade devida na Féla (mercado na língua forro).

Outra novidade prendia-se com os indivíduos – principalmente os embarcadiços – que viessem de fora. Apresentavam-se no Mercado como forma de dar a conhecer a todos, a novidade de mais um filho da terra «ku bí fô Putugá» (que veio de Portugal) ou «ku bí fô Sulu» (que veio de Angola). Estes últimos imigravam para Angola para trabalharem na função pública e no sector privado como enfermeiros, como contabilistas, como motoristas e profissões afins.

O seu exterior era circundado por pavilhões que tinham serventias, para todos os gostos, nomeadamente lojas de venda de produtos alimentares importados, destacando-se farinha de trigo, leite em pó, massa de tomate, açúcar, arroz, feijão, entre outros. Outros pavilhões eram especializados na venda de galochas, de produtos próprios para a agricultura; produtos para a pesca; toda a gama de material escolar. Bares e talhos fechavam o círculo de lojas que constituíam os pavilhões.

Nessa panóplia de lojas e pavilhões, sobressaia uma de entre todas: vendê de Sun Mé Clé-Clé (a loja do senhor Mé Clé-Clé), local onde muitos indivíduos de poucas posses iam, antes de começarem a trabalhar, tomar o mata-bicho que constava de gôngô (caneca de meio litro) de café acompanhado de broa de milho e/ou pão com manteiga, com açucarinha, ou chouriço de sangue designado pelos naturais por souliçu féla, (morcela local confeccionada com muita malagueta).

Abril, mês decisivo para inaugurações

O mês de Abril foi decisivo no que concerne a inaugurações de obras públicas de vulto na ilha de São Tomé, capital da Província Ultramarina de São Tomé e Príncipe, realizadas pelo governador Carlos de Sousa Gorgulho, figura que evoca a triste memória do “massacre de 1953”. Dessas, destaca-se o MERCADO MUNICIPAL – cidade S. Tomé.

De acordo com o Jornal “A Voz de S. Tomé”, Quinzenário Cultural, Noticioso e Literário, Nº. 66, Ano III, de 01 de Abril de 1952, foi realizado, pelas 11 horas, «a inauguração do Mercado Municipal, devendo a guarda de honra ser prestada pelo Corpo de Polícia Indígena».

O Mercado Municipal é uma obra que “(…) no conjunto ocupa uma área de 3.408 m2, incluindo 200 m2 de pavimentos no 1º andar e 312 descobertos, na parte central. Área coberta a fibrocimento e lajes de betão armado: 2.713 m2. A obra foi iniciada em Agosto de 1951 e deve orçar por 1950 contos, demorando assim cerca de 7 meses a sua construção. Dispõe de 20 lojas comerciais, com amplas montras de exposição, 2 apetrechadas para talhos e outras 2 para frigoríficos, 2 torreões e 2 pavimentos destinados a serviços municipais. Possui 16 compartimentos para sanitários, 8 dos quais com serventia pelo exterior, 47 mesas para lugares de venda. Dispõe ainda de 4 dependências para arrecadações e porteiros. O abastecimento de água é perfeito. Possui 4 bôcas de rega, um fontenário-bebedouro e um chafariz com 2 torneiras. Duas amplas fossas destinadas a receber os dejectos, asseguram o escoamento das sargetas e sanitários.” Esta descrição vem inserida no Jornal “A Voz de S. Tomé”, Quinzenário Cultural, Noticioso e Literário, Nº. 67, Ano III, de 05 de Abril de 1952.

O retracto da nossa cidade, na actualidade

Hoje, a nossa cidade apresenta-se completamente desfigurada, pois é diariamente agredida com poluição sonora, falta de sinalização rodoviária, inexistência de placas toponímicas, lixo, os edifícios estão sem brilho, os jardins escasseiam e as barracas fazem o seu pleno em quase todas as esquinas. Esse é um dos cenários ideal para que se desencadeie a agressão a tudo que deve ser classificado como PATRIMÓNIO NACIONAL, uma herança fruto de cinco séculos de colonização.

O espectáculo sugere que seja projectada e construída uma nova cidade, na periferia da actual – cidade velha. Seguramente que não faltará espaço, nomeadamente, na orla marítima de Diogo Nunes; na zona de Gongá; na estrada da Trindade (entre Chácara e Torres Dias); em Praia Melão (Pantufo incluído); no Riboque (a partir do prédio até Bôbô Fôrro).

A actual cidade deverá ser mantida e preservada com toda a sua traça original podendo constituir-se, como Património Mundial, dada a sua longevidade de mais de quatrocentos anos da sua fundação.

É claro que essa reflexão ao “Mercado Municipal” não pretende evocar qualquer saudosismo extemporâneo e suscitar querelas inúteis porque despropositadas. Mas o que está em causa mesmo é como manter a originalidade da capital da República de São Tomé e Príncipe (a cidade de São Tomé) e permitir que o crescimento/desenvolvimento se faça sem descarectizar a sua singularidade.