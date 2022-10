Equipa médica chinesa alerta…”Olhos Abertos à Trombose”

“Olhos Abertos à Trombose” foi o tema escolhido pela equipa médica da China em São Tomé e Príncipe para celebrar o Dia Mundial da Trombose.

13 de outubro de 2022 é o dia internacionalmente consagrado a TROMBOSE. A décima sétima equipa médica da China produziu um folheto de prevenção contra a Trombose. Informação preventiva que está a ser distribuída ao público de São Tomé e Príncipe.

«Realizamos no hospital central Ayres de Menezes, actividades de divulgação e de educação sobre os factores de risco e sobre o conhecimento e prevenção da Trombose, junto aos pacientes internados e aos demais cidadãos», explicou o médico Yang Yi, chefe da 17ª missão médica da China em São Tomé e Príncipe.

Bastonário da Ordem dos Médicos Celso Matos (no Centro) participa nas actividades do dia mundial da Trombose- Hospital Central Ayres de Menezes

Cirurgião Vascular Yang Yi, acrescentou que a trombose é um assassino oculto. «Uma doença que passa despercebida, mas é extremamente prejudicial. 1 em cada 4 pessoas no mundo morrem de doenças relacionadas à trombose», reforçou o chefe da missão médica chinesa.

A equipa médica chinesa, acredita que através das actividades que celebraram o dia Mundial da Trombose no hospital Ayres de Menezes, a população santomense poderá ser sensibilizada para prevenção das doenças trombóticas.

Abel Veiga