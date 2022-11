O pedido para libertação do ex-Presidente da Assembleia, que está detido no quartel de morro, principal base militar do exército, foi feito pelo advogado Hamilton Vaz(na foto).

Na qualidade de advogado de defesa de Delfim Neves, Hamilton Vaz, disse a imprensa que fez expedientes «junto ao Procurador-Geral da República, e foram infrutíferos. Fiz expedientes junto ao ministro da defesa para que possamos ver o Delfim Neves e falar com ele em primeira pessoa como sacrossanto direito que assiste a qualquer um detido e foi-nos negado. Estamos num Estado perigoso», declarou o advogado.

Deputado da nação Delfim Neves goza de imunidade parlamentar. Mas, mesmo assim foi detido por militares e encarcerado no quartel do morro.

«Há um ministério público para investigar num Estado de direito democrático. Há tribunais para investigar, ou então rasguemos a constituição e falemos a comunidade internacional que não existe constituição na República Democrática de São Tomé e Príncipe», reclamou Hamilton Vaz.

O advogado diz que nunca se verificou situação igual em São Tomé e Príncipe. «Delfim Neves não pode estar no quartel sob pressão dos militares. A comunidade internacional tem de estar atenta. Há violação de direitos em São Tomé e Príncipe», denunciou.

Hamilton Vaz disse que não tem medo de ser detido. E pediu liberdade e respeito pelos direitos do seu constituinte.

«Pedimos de forma veemente a libertação imediata do Delfim Neves», concluiu.

Abel Veiga