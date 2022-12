Advogado do falecido Arlécio Costa denuncia ameaças de morte

Numa declaração Miques João do Nascimento de Jesus Bonfim, advogado de defesa do falecido Arlécio Costa e da esposa Graça Costa denuncia que está a receber ameaças de morte. O advogado pede socorro à União dos Advogados da Língua Portuguesa – UALP.

———-///——————-

PEDIDO DE SOCORRO E APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA CONTRA A AMEAÇA DE MORTE AO ADVOGADO E ATENTADO CONTRA O EXERCÍCIO DE ADVOCACIA EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.

Miques João do Nascimento de Jesus Bonfim, cidadão são-tomense, casado, residente na Roça Victória, distrito de Mé-Zochi, Advogado Sénior e membro da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, titular da Cédula Profissional nº 108-OASTP, com escritório de fronte ao Prédio de Riboque – S. Tomé, também conhecido profissionamente como Miques de Jesus Bonfim, Advogado do cidadão Arlécio Alexandrina da Costa, assassinado no quartel general das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe no passado dia 25 de Novembro de 2022, também Advogado de Graça da Costa esposa do assassinado, tendo estado a receber ameaças de morte de pessoas ligadas ao poder e por causa do exercício das suas funções enquanto Advogado, vem pedir socorro à União dos Advogados da Língua Portuguesa – UALP, e denunciar os atentados contra o exercício da profissão liberal (Advocacia) na República Democrática de São Tomé e Príncipe; bem como, os crimes contra os Direitos Humanos, de torturas e atos de terrorismo em vigência, neste preciso momento, em São Tomé e Príncipe.

Junto: Documentos e cópias em anexos.

São Tomé, 13 de Dezembro de 2022.

O Signatário

Miques João do Nascimento de Jesus Bonfim

C.P. 108-OASTP (002399954298)