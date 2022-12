População do Príncipe beneficiou de assistência médica gratuita em diversas especialidades

A missão solidária da décima sétima equipa médica da China em São Tomé e Príncipe, chegou a ilha do Príncipe. Perto da quadra festiva do Natal, a população da ilha do Príncipe, teve acesso a consultas gratuitas, assim como diagnóstico e tratamento em várias especialidades nomeadamente cirurgia, cardiologia, estomatologia, ginecologia e acupuntura.

Assistência garantida por médicos chineses que colaboram com o sistema nacional de Saúde. No hospital Manuel Quaresma Dias da Graça, pelo menos 123 pacientes foram atendidos pela décima sétima missão médica da China.

«Realizou-se vários exames de saúde e divulgou-se os conhecimentos da ciência médica as populações da região autónoma do Príncipe», afirmou o chefe da missão médica chinesa.

Para além da consulta gratuita a missão médica chinesa ofertou ao Hospital da região do Príncipe diversos materiais e artigos médicos, e de saúde.

Abel Veiga