Lucas, o único sobrevivente da tortura revelou segredos de 25 de Novembro no quartel do morro

Bruno Lima, o único sobrevivente que fazia parte do grupo de 4 cidadãos que algadamente invadiu o Quartel das Forças Armadas, revelou segredos da noite de 25 de Novembro de 2022.

Num vídeo capturado nas instalações da cadeia central de São Tomé, e que circula nas redes socias o recluso Bruno Lima, vulgo Lucas, fala em primeira pessoa sobre os acontecimentos.

Conta que “foi forçado a entrar num carro” no bairro do hospital, onde foi divertir na “noite jovem”. No carro estavam outros 3 amigos. Diz que foi forçado a conduzir a viatura até as imediações do quartel do morro.

Mais detalhes no registo vídeo

Declarações de Lucas, divulgadas nas redes sociais.

Os acontecimentos de 25 de Novembro de 2022 no quartel do exército, continuam a dominar conversas, debates e reflexões dos são-tomenses, tanto no país como na diáspora,

Os são-tomenses que residem sobretudo na Europa estão reunidos em movimentos de sociedade civil, que promovem debates, e acções de apoio solidário para com as famílias das vítimas mortais de 25 de Novembro de 2022.

A sociedade civil são-tomense na diáspora promete lutar incessantemente até que a justiça seja de facto realizada, para o esclarecimento completo do caso mais sangrento e de tortura da história de São Tomé e Príncipe como país soberano.

Abel Veiga