“Lucas entre a vida e a morte” – Denúncia dos familiares

Perda parcial de visão, problemas neurológicos dores no testículo, são traumas da tortura e maus-tratos de que Bruno Lima Afonso, mas conhecido por Lucas, diz ter sofrido no Quartel das Forças Armadas.

Em prisão preventiva há já quatro meses devido o seu estado de saúde os familiares pedem que ele seja transferido para o hospital.

Vicente Lima, tio de Lucas que tem acompanhado o em declarações à imprensa garantiu que o estado de saúde de Lucas exige cuidados redobrados.

«Ele diz que quando passa as mãos pela cabeça, no lado esquerdo ele não sente nada», afirmou Vicente Lima. Acrescentou que o sobrinho «tem os pés inchados».

Segundo Vicente Lima o sobrinho reclama também que «não consegue ver além de cinco metros».

Por sua vez Benvinda Lima, mãe de Bruno Lima, faz fé que o seu filho é inocente apesar de ter sido acusado pelo Ministério Publico, de tentativa de subversão da Ordem Constitucional.

Fotografia de Lucas

«Eu não sei se o meu filho vai sair vivo da cadeia», afirmou a mãe. Benvinda Lima manifestou-se preocupada com a possibilidade de o filho ser envenenado no estabelecimento prisional de São Tomé.

Tanto a mãe como o tio consideram que há o perigo de acontecer uma «morte lenta do Lucas na cadeia». Por isso exigem que o Estado transfira o recluso da cadeia para o hospital central onde poderá ter melhor acompanhamento medico.

Entretanto, Ilza Amado Vaz, ministra da justiça, em declarações imprensa defendeu o Estado são-tomense e contrariou as denúncias feitas, segundo as quais Lucas corre perigo de vida.

«O recluso Lucas tem tido tratamento de um recluso normal. Naquilo que são as necessidades do tratamento médico, ele tem tido acompanhamento ao nível do sistema de saúde», assegurou a ministra da justiça e dos direitos humanos.

A Ministra Ilza Amado Vaz explicou que quando o hospital central não tem capacidades para assistir ao recluso, este é encaminhado para uma clínica privada.

Bruno Lima Afonso, tem 42 anos de idade. Sendo único sobrevivente da tortura de 25 de Novembro de 2022, tornou-se numa figura central do processo judicial em curso.

Abel Veiga / Fonte Jornal 31