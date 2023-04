DOPU em greve por tempo indeterminado  

Os trabalhadores da direcção das obras públicas e urbanismo(DOPU), entraram em greve nesta semana e por tempo indeterminado.

Os trabalhadores reclamam a implementação do memorandum de entendimento assinado com o governo em Dezembro de 2022.

O aumento dos salários é um dos pontos do memorandum de entendimento, que estipula também a progressão na carreira e a melhoria das condições de trabalho.

Note-se que a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2023, apresentada pelo Governo não contempla qualquer aumento da massa salarial na função pública. Foi a central sindical UGT liderada por Costa Carlos, que declarou a decisão do governo. Uma decisão que foi acatada pelas centrais sindicais no quadro do conselho de concertação social.

A paralisação da DOPU põe em causa todo o processo de obras de construção civil no país.

Abel Veiga