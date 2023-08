Guarda Costeira reforça capacidades de inspecção e fiscalização das embarcações de pesca

Com uma área marítima 160 vezes maior que a terra, S. Tomé e Príncipe está apostado em reforçar a fiscalização da sua zona económica exclusiva para fazer face, sobretudo, à pirataria cada vez mais crescente no golfo da Guiné, onde o arquipélago está situado.

A formação de uma semana, que envolve oficiais da guarda costeira e elementos da direção das pescas e aquacultura e que incide sobre normas e métodos de controlo e fiscalização das embarcações na zona exclusiva, é mais um passo.

«Estamos com a Guarda Costeira a dar essa formação para que nos próximos dias, possamos estar aptos e iniciar patrulhas no mar, com técnicos e inspetores da direção das pescas e também, pessoal da Capitania dos Portos» – disse Ilair da Conceição, diretor das pescas e aquacultura.

Os meios de patrulha e fiscalização já estão assegurados.

«Há poucas semanas assinamos com uma ONG internacional, um importante protocolo que irá permitir a fiscalização da nossa zona económica exclusiva e, dentro de poucos dias, teremos aqui um barco de fiscalização e nós, tecnicamente, também estaremos aptos para dar resposta a aquilo que é o trabalho preconizado»“ – assegurou o diretor das pescas sem revelar a identidade da ONG que irá cooperar com S. Tomé e Príncipe na fiscalização do seu mar territorial.

A iniciativa vai trazer segurança e controlo da zona exclusiva e contribuir para o fortalecimento da economia.

«Toda a nossa riqueza está no mar e se direcionarmos esforços ao mar, estaremos a contribuir para alavancar, consideravelmente, a nossa economia e dar respostas a muitas questões de base com que nos confrontamos. Sinto que o sector das pescas é uma prioridade, uma saída, uma alternativa para S. Tomé e Príncipe» – frisou Ilair da Conceição.

Recorde-se que a fiscalização da zona económica exclusiva de S. Tomé e Príncipe conta também com apoio de Portugal através da marinha portuguesa e dos Estados Unidos de América.

José Bouças