OMS aponta 63% de aumento na incidência de Covid-19

Organização Mundial da Saúde divulga novo boletim e alerta para aumento de internações e mortes em alguns países; declínio na testagem e na quantidade de países reportando casos dificulta avaliação de riscos de novas variantes como EG.5 e BA.2.86.

A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou nesta sexta-feira um novo boletim semanal sobre a situação da Covid-19.

Segundo o documento, no período de 24 de julho a 20 de agosto, cerca de 1,5 milhão de novos casos da doença e 2 mil mortes foram reportadas pelas seis regiões abrangidas pela OMS.

Risco das novas variantes

O diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus, alertou para dados crescentes de hospitalização, admissões em Unidades Intensivas de Tratamento e mortes em alguns países.

Ele enfatizou o pedido a todas as nações para que fortaleçam a vigilância, sequenciamento e relato de casos, para seja possível “avaliar o risco de novas variantes como a EG.5 e a BA.2.86”

Os números do boletim representam um aumento de 63% na incidência e um declínio de 48% nos óbitos, em comparação com o período anterior. No entanto, na região do leste do Mediterrâneo, a tendência foi de aumento do número de mortes.

Apenas 44% dos países relatam casos

A OMS informa que os casos reportados não representam uma imagem exata das taxas de infecção, pois houve queda na testagem e na submissão de dados pelos países em todo o mundo.

No período analisado, apenas 44% dos países relataram pelo menos um caso para a OMS. Esse percentual está caindo desde a metade de 2022.

Até 20 de agosto, o mundo acumulou 769 milhões de casos confirmados e mais de 6,9 milhões de mortes em nível global.