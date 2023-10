Apagões regressam às Ilhas

Há uma nova crise energética em São Tomé e Príncipe.

A manutenção dos grupos de geradores, associada à falta de verbas para a aquisição de peças sobressalentes, estão na origem dos apagões que regressaram ao arquipélago.

«Se houvesse verbas disponíveis claramente iríamos acautelar a aquisição das peças para as respectivas manutenções. É uma combinação de factores. Deveríamos estar a produzir, em condições normais, cerca de 20 a 21 megas e nesse momento estamos a produzir apenas 12 megas» – disse Hélio Lavres(na foto), director geral da EMAE.

Daí que foi acionado o plano B, traduzido em cortes no fornecimento de energia elétrica à população com todas as consequências para a já frágil economia santomense.

Mas não são só estes os problemas com que a única empresa de eletricidade se confronta.

«Cerca de 40% daquilo que produzimos verificamos que há uma perda, desde roubo de energia, temos muitos consumidores não clientes, clientes que também roubam energia, temos problemas enormes com a rede que precisa de ser remodelada».

Hélio Lavres acredita que, com as diligências em curso, a situação poderá conhecer melhorias no final de Dezembro.

«Para ser mais cauteloso, diria que antes da quadra festiva o país conhecerá melhores momentos em termos energéticos».

O diretor-geral da EMAE avançou também que a empresa está a trabalhar em estreita colaboração com o governo e o Banco Mundial na transição energética em São Tomé e Príncipe.

José Bouças