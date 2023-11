OMS desbloqueia em 2024 as obras de reabilitação do hospital da ilha do Príncipe

O projeto para a conclusão do bloco operatório e a reabilitação do hospital da Ilha do Príncipe deverá avançar em 2024 com apoio da OMS.

É uma obra que começou há mais de vinte anos e que, se tudo correr como previsto, será retomada em 2024.

Uma parte da verba vai ser inscrita no orçamento do governo regional para o próximo ano e a outra será assegurada pela organização mundial da saúde.

«A OMS está também engajada para concluirmos essa obra e termos um sistema de saúde no Príncipe bem organizado e a funcionar»- disse Carlos Pinheiro, secretário regional para infraestruturas.

O projeto para a conclusão do bloco operatório, que inclui a reabilitação do hospital Dr. Manuel Quaresma Dias da Graça, está avaliado em cerca de três milhões e quinhentos mil euros. É tido como um trunfo do oitavo governo regional.

«Isso vai nos permitir estabilizar os problemas no Príncipe. Só os casos graves serão transferidos para S.Tomé. Temos despesas enormes e o erário público não aguenta»- frisou Pinheiro.

O projeto inclui ainda uma maternidade «porque a maioria dos partos tem que ser transferido para S.Tomé e isso tem custos não só para o erário público como também para as famílias que não têm lá pessoas para cuidar das parturientes e dar todo o apoio necessário» – sublinhou Carlos Pinheiro.

Esta é uma resposta do Governo regional na procura de soluções para melhorar o sector da saúde na ilha do Príncipe.

José Bouças