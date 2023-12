Depois de mais um longo período de crise a energia eléctrica voltou

Para além de manutenção e recuperação de alguns grupos de geradores, a inclusão na rede de cinco novos grupos de geradores instalados por uma empresa turca, contribuiu para a estabilização energética em S.Tomé e Príncipe. Actualmente a produção supera a demanda.

«A demanda do país ronda os 19 megawatts e estamos acima de 20 megawatts a disponibilidade de produção» disse Clério Boa Esperança, director de electricidade da EMAE.

A deficiência na rede eléctrica é um dos factores que poderá contribuir para novos apagões.

«Ontem (dia 25 de Dezembro) por volta das 23 horas houve um apagão geral. Isso não é pela deficiência da produção, mas é o aspecto rede que entra em jogo. Há falhas, nós temos por exemplo linhas extensas quer para a zona norte como para sul e, como sabe,S.Tomé tem muitas árvores, basta uma árvore tocar na linha. Neste momento o sistema ainda não está dotado de protecção suficiente para isolar a área defeituosa e isso faz com que, muitas das vezes, pequenos defeitos leva todo o sistema a cair» – frisou Clério Boa Esperança.

A continuidade da estabilidade energética vai depender também da disponibilidade em garantir a manutenção periódica dos geradores.

«EMAE padece de um problema grave. É que produz e não recolhe. Há muitos clientes da EMAE que não pagam as suas dívidas e com isso a empresa não terá dinheiro, ou condições financeiras suficientes para executar a manutenção das suas máquinas, então, caímos de novo no ciclo vicioso. Terá que haver uma colaboração mesmo da parte dos clientes para que a empresa não caia neste ciclo vicioso» –sublinhou, o director de electricidade.

Nesta primeira fase os geradores da empresa turca serão alimentados com combustíveis garantidos pela empresa de água e electricidade EMAE. São responsáveis pela produção de 10 megawatts de energia. Os custos de produção para a empresa de electricidade não foram divulgados.

José Bouças