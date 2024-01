Morreu José Fret Lau Chong um dos combatentes da liberdade da pátria

Morreu José Fret Lau Chong, uma das figuras históricas do movimento de libertação de São Tomé e Príncipe.

Desde cedo se juntou aos nacionalistas são-tomenses que lutavam contra o poder colonial português. Representou o CLSTP, Comité de Libertação de São Tomé e Príncipe, em várias frentes, nomeadamente em Portugal, Alemanha e Marrocos.

Após a independência conquistada a 12 de Julho de 1975, José Fret Lau Chong ocupou vários cargos políticos, entre eles o de ministro da Informação, Justiça e trabalho entre 1975 e 1976.

O Engenheiro José Fret tinha 89 anos. Morreu este domingo no hospital Ayres de Menezes, na capital são-tomense, vítima de doença prolongada.

A última aparição pública de José Fret aconteceu na celebração dos 85 anos do ex-presidente Pinto d Costa, em Agosto de 2022. José Fret juntou-se aos outros dois camaradas do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe fundado no vizinho Guiné Equatorial, nomeadamente Leonel Mário D´Alva e Manuel Pinto da Costa.



As autoridades estão a preparar um funeral de Estado que deverá realizar-se quarta-feira, no cemitério de São João da Vargem.

José Bouças