Está em forja a criação do Instituto Nacional de Saúde Pública

Os próximos três meses serão decisivos na criação de condições para o surgimento, pela primeira vez, do instituto nacional de saúde pública de São Tomé e Príncipe.

«Traçamos uma meta e um cronograma para que num horizonte temporal de 90 dias possamos ter a lei que decreta a criação do Instituto nacional de saúde Pública, o estatuto bem como o plano estratégico» – disse Bonifácio de Sousa, coordenador do Centro Nacional de Endemias.

Nesta tarefa São, Tomé e Príncipe conta com apoio do Instituto nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, de Portugal e da rede dos institutos nacionais de saúde pública da CPLP.

«É fundamental em todos os países. Os institutos são os alicerces, são as colunas vertebrais do sistema nacional de saúde, porque geram ciências e tecnologias para a solução de problemas endémicos, para a solução de problemas emergentes, para as novas epidemias que já houve como a covid-19 e outras que virão, para a atenção primária, para a promoção da saúde, para a segurança alimentar, enfim» – destacou Félix Rosenberg, secretário-executivo da rede dos institutos nacionais de saúde pública da CPLP.

«Se houver um instituto as coisas tornam-se muito mais fáceis porque só tem que falar com três ou quatro pessoas e o caminho é muito fácil. É uma oportunidade que não se pode perder» – sublinhou por sua vez, Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge de Portugal.

Especialistas da CPLP estiveram reunidos durante quatro dias em São Tomé com técnicos locais, para apoiar a criação, no arquipélago, do instituto nacional de saúde pública. São Tomé e Príncipe e Guiné-Equatorial são os únicos países da comunidade lusófona que ainda não dispõem desta estrutura.

José Bouças