STP à procura de orientação para melhorar a prestação dos serviços de saúde 

Identificar os principais problemas e constrangimentos que o sistema da saúde enfrenta e procurar estratégias e soluções inovadoras de superação, constituem o foco de retiro de três dias organizado pelo ministério da saúde.

«Não se põe a falta de recursos financeiros. Temos algumas subvenções e dentro do Programa das Nações Unidas temos o financiamento e chegamos a conclusão sobre o que é necessário fazer para melhorar a prestação de serviços e melhorar a performance do sistema de saúde no nosso país. Por esta razão é que nos reunimos para concertarmos e termos a melhor coordenação a todos os níveis» -disse Ângela Costa, Ministra da Saúde e dos Direitos da Mulher.

Até porque muitas metas programadas não têm sido cumpridas. «Demos por conta que a nossa cobertura vacinal está a diminuir e precisamos saber a razão porquê. Demos por conta que já foi planificado, por várias vezes, alcançar o objetivo de eliminação do paludismo em S. Tomé e Príncipe, mas nós falhamos» – sublinhou a titular da saúde.

No exercício participam todos os parceiros da saúde. A Organização Mundial da Saúde saúda a iniciativa e defende uma estratégia de promoção da saúde em S. Tomé e Príncipe.

«A promoção da saúde é importante porque não podemos impactar a saúde da população sem uma boa sensibilização, educação e criação de condições favoráveis para o bem-estar e boas práticas de vida» – destacou Evgeny Zheleznyakov, Chefe de equipa da OMS.

O que se espera é conseguir ter um plano operacional para que seja possível promover reformas que visam melhorar a prestação dos serviços de saúde à população.

José Bouças