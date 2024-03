Cooperação portuguesa evita a rotura do stock de medicamentos e de reagentes no sistema nacional de saúde

Um donativo avaliado em cerca de 134 mil euros, para salvar vidas em São Tomé e Príncipe. Para além de medicamentos, reagentes para laboratório e outros consumíveis hospitalares, a cooperação portuguesa ofertou sondas para o sector de cardiologia do hospital central Ayres de Menezes.

A grande quantidade de medicamentos foi entregue ao Ministério da Saúde nas instalações do Fundo Nacional de Medicamentos.

António Lima, coordenador do projecto Saúde para Todos descreveu o compromisso assumido ao longo dos anos pela cooperação portuguesa que tem permitido garantir o stock de medicamentos e de reagentes laboratoriais tanto no hospital central Ayres de Menezes, como em todos os centros de saúde distritais.

Cerimónia de entrega do donativo

A embaixadora de Portugal, Cristina Moniz, que fez a entrega do donativo à Ministra da Saúde de São Tomé e Príncipe chamou a atenção para a necessidade de se implementar uma estratégia que visa a melhor gestão, a disponibilidade, a acessibilidade e o uso racional dos recursos que foram doados.

«Os reagentes, medicamentos e consumíveis são recursos essenciais para garantir a qualidade e eficiência dos serviços de saúde no país», afirmou Cristina Moniz.

Os medicamentos ofertados evitam a cíclica rotura do stock tanto no hospital central Ayres de Menezes como nos centros de saúde distritais. Ângela Costa, ministra da saúde de São Tomé e Príncipe indicou o destino a ser dado ao donativo de Portugal. ~

«Será direcionado para os distritos sanitários e para a região autónoma do Príncipe, com o objectivo de cumprirmos o princípio da Universalidade, ou seja, de garantir o acesso à saúde a toda a população», precisou a ministra da saúde.

A embaixadora de Portugal que depois de entregar as cartas credenciais ao Presidente da República em dezembro de 2023 elegeu a questão da mulher como uma das prioridades do seu mandato, destacou a celebração do dia 8 de Março, dia internacional, e a importância de São Tomé e Príncipe garantir a saúde da mulher.

«Gostaria de aproveitar para fazer uma referência especial à importância da saúde da mulher e apelar aos esforços de todos os profissionais da saúde, para uma prestação de serviços de saúde de qualidade respeitando os direitos e as necessidades de todas as mulheres santomenses», pontuou a diplomata portuguesa.

A saúde está inscrita como prioridade no programa estratégico de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal com meta em 2025.

Abel Veiga