Fundo Global deu rodas para STP eliminar o paludismo, a sida e a tuberculose

A luta contra o paludismo, sida e a tuberculose ganhou mais rodas em S.Tomé e Príncipe no caminho para a eliminação.

O fundo global entregou ao governo santomense 10 carinhas de marca Hilux e 60 motorizadas para apoiar os distritos sanitários e o sistema nacional de saúde no combate a essas doenças no arquipélago.

Os meios rolantes que se inscrevem também no âmbito do objetivo nº 3 do desenvolvimento sustentável que é garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos, estão avaliados em mais de 500 mil euros. A ministra da saúde e dos direitos da mulher Ângela Costa foi quem recebeu das mãos do representante do fundo global os referidos meios rolantes.

José Bouças