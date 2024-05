População de Ribeira Afonso beneficia de novo posto de saúde

Com mais de sete mil habitantes, a pacata vila de Ribeira Afonso, uma das comunidades onde o nível de pobreza é acentuado, tem um novo posto de saúde.

«No que toca a promoção de saúde, não estamos satisfeitos com o nível e a qualidade do atendimento que vimos disponibilizando à esta população que tanto carece de atenção e cuidados» – disse Acácio Elba Bom, Provedor da Santa Casa da Misericórdia.

Daí que a instituição decidiu avançar para a construção de raiz das novas instalações. A obra foi financiada pela associação portuguesa “O melhor de Nós”.

«Fizemos com muito gosto porque sabemos que vai beneficiar uma comunidade muito carenciada. É esse o propósito da associação: apoiar as comunidades com maior dificuldade» – sublinhou Paula Teixeira, presidente da associação “O Melhor de Nós”.

Além de atendimento médico, a população beneficia, pela primeira vez, de consultas de estomatologia.

«Temos aqui a consulta de estomatologia. Agora as pessoas já podem vir de Angolares e de outras regiões do país para fazerem essa consulta» -desabafou Paulina Bonfim, uma residente.

«É uma alegria termos este posto perto da comunidade. É o que nós sempre almejamos. A população já é grande e em caso de algum problema de saúde, já não temos que recorrer ao posto de Água de Izé que é distante e nem todos têm o recurso para lá chegar» – disse sorridente, Quinilda Espírito Santo.

A delegada da área de saúde de Cantagalo fala em ganhos para o distrito.

«Este posto vem aumentar a rede sanitária do distrito e, com os recursos humanos que temos, vamos melhorar o atendimento à esta população que tanto precisa» – garantiu Manuela Ferreira.

O posto ganhou o nome do empresário João Cardoso, pelo apoio permanente que tem dado às causas da Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe.

José Bouças