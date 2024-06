São Tomé e Príncipe destaca-se nos progressos mundiais em matéria de saúde sexual e reprodutiva

O Fundo das Nações Unidas para a População(FNUAP), apresentou o estado da população mundial no ano 2024.

O relatório das Nações Unidas regista progressos importantes em matéria de saúde sexual e reprodutiva no mundo, mas reconhece também que acontecem muito lentamente.

“Vidas entrelaçadas – Fios de Esperança” é o slogan do FNUAP na apresentação do relatório sobre o Estado da população mundial em 2024.

«O progresso está a acontecer, mas está a acontecer muito lentamente. As reduções anuais da mortalidade materna estagnaram», afirmou Edna Peres, representante do FNUAP no país.

Edna Peres – representante do FNUAP

Com base no relatório o FNUAP, acrescentou que «Desde 2016 o mundo não fez nenhum progresso em salvar mulheres de mortes evitáveis na gravidez e no parto».

Segundo Edna Peres, «Uma em cada 4 mulheres não consegue tomar as suas próprias decisões, sobre os cuidados de saúde. Uma em cada 4 mulheres não consegue dizer não ao sexo. E quase uma em casa 10 mulheres não consegue fazer as suas próprias escolhas sobre usar ou não o preservativo», pontuou.

Estagnação mundial que deixa São Tomé e Príncipe de fora. Pois o arquipélago do golfo da Guiné, com cerca de 200 mil habitantes, destaca-se no continente africano em matéria de saúde materna e infantil. O mundo também evoluiu neste capítulo. «Entre os anos 2000 e 2020, a mortalidade materna reduziu 34% no mundo», confirmou Edna Peres.

O planeta habitado por mais de 8 mil milhões de pessoas regista também aumento de mulheres que usam métodos contraceptivos. Em consequência, a taxa da gravidez indesejada caiu 20%.

As infeções pelo vírus HIV, que provoca a SIDA, reduziram no mundo em 1/3 nos últimos 15 anos. Em São Tomé e Príncipe, a prevalência do SIDA baixou de 1,5% para 0,5%.

Outra nota positiva é a emancipação das mulheres, em que as Nações Unidas têm papel determinante.

«Nas últimas 3 décadas o número de mulheres parlamentares mais que duplicou e garantimos que as leis contra a violência doméstica fossem aprovadas em mais de 160 países», frisou a representante do FNUAP.

No entanto o relatório diz que muitas pessoas continuam a ser deixadas para trás. São as desigualdades que precisam ser combatidas.

«Este é o momento de acabar com as desigualdades e fortalecer o tecido do novo futuro conjunto. Para abordar as principais causas das desigualdades, os sistemas de saúde devem evoluir para prestar serviços que não apenas tratam as pessoas, mas que igualmente as capacitem, que respondam a sua diversidade e respeitem os seus direitos», concluiu Edna Peres.

O relatório refere que metade da população mundial reside no continente asiático. África é a segunda região mais populosa do mundo, onde o número de nascimentos não para de crescer.

Abel Veiga