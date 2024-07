OMS assina plano de trabalho para 2024 e 2025 com Ministério da Saúde e dos Direitos da Mulher

A Encarregada de Escritório da Organização Mundial da Saúde em São Tomé e Príncipe, Dra. Claudina Cruz, assinou hoje, 23 de julho, com a Ministra da Saúde dos Direitos da Mulher, Angela Costa, o plano de trabalho para o biénio 2024-2025.

A assinatura conjunta do plano de trabalho visa garantir o cumprimento do princípio de transparência da OMS nas actividades de planeamento e orçamentação deste período. A OMS em São Tomé e Príncipe irá manter o alinhamento deste Plano com a Estratégia de Cooperação com o País 2023-2027 e o Plano Nacional de Desenvolvimento da Saúde 2023-2032.

Dentre as actividades previstas para 2024 e 2025 destacam-se o apoio a implementação de ações apoiem o país a melhorar a Cobertura Universal de Saúde, responder as emergências e promover a saúde e o bem-estar.

Estas ações vão implicar investimentos técnicos e financeiros em intervenções de melhoria do acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade, independentemente do género, idade ou necessidades especiais, de redução do número de pessoas com dificuldades financeiras, pela melhoria do acesso a medicamentos essenciais, vacinas, diagnósticos e dispositivos para os cuidados de saúde primários. Uma aposta também será feita para apoiar o país a melhor preparar-se para as emergências de saúde através

da deteção precoce e resposta rápida.

Para o próximo ciclo bienal 2026-2027, todos os Estados-Membros da OMS farão referência ao novo Programa Geral de Trabalho da OMS 2025-2028, aprovado na 77.ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio de 2024.

O plano está orçamentado em US$ US$ 3,448,918.

FONTE : OMS