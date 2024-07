Fundo Global para o ambiente financia novo projeto de restauração de ecossistemas para maior biodiversidade

O fundo global para o ambiente vai financiar em S. Tomé e Príncipe o novo projeto de restauração de ecossistemas para maior biodiversidade. Concebido para cinco anos, o projecto virado também para paisagens produtivas e meios de subsistência sustentáveis está avaliado em cerca de 5 milhões de dólares.

A garantia foi dada pela ministra do ambiente.

«O novo projeto irá permitir consolidar os resultados já obtidos em matéria de restauração florestal e paisagística do país, bem com desenvolver ações de restauração em áreas não intervencionadas» – disse Nilda da Mata.

Segundo ainda a governante «o governo definiu para os próximos cinco anos a restauração das florestas e paisagens como uma prioridade estratégica, em paralelo com o combate ao abate ilegal e indiscriminado de árvores através de medidas de recuperação de áreas degradadas e com ações específicas inseridas no plano nacional de restauração florestal e paisagística».

Os cinco milhões de dólares disponibilizados pelo fundo global do ambiente, serão geridos pela AFAP, a agência fiduciária de administração de projetos. A execução estará a cargo da FAO, a organização das nações unidas para a agricultura e alimentação em parceria com a direção das florestas e biodiversidade.

José Bouças