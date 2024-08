Novo projecto de gestão dos resíduos pretende eliminar plásticos na ilha de São Tomé

O projecto é piloto e envolve 8 comunidades. São Tomé Verde é o slogan do projecto de tratamento dos resíduos. Executado pela ONG OIKOS, e com o financiamento da cooperação portuguesa, o projecto piloto tem como objectivo transformar o plástico em utensílios de uso.

«Reduzir o número de plásticos de existe tanto não só nas lixeiras, perto das casas das pessoas como no mar, e que tem consequências até na saúde das pessoas», afirmou Mafalda Afonso representante da ONG OIKOS.

São Tomé Verde, é o slogan do projecto piloto que está a sensibilizar os habitantes das 8 comunidades a livrarem-se do plástico. A Associação Missão Dimix que já trabalha com crianças do interior do país na transformação do plástico em brinquedos e outros utensílios de uso, é parceira da OIKOS.

Segundo Sónia Pessoa Presidente da Associação Missão Dimix, «fazemos parte da sensibilização para as crianças e da transformação de plásticos em novos produtos».

Antes de começar a transformar a grande quantidade de plástico que existe em São Tomé, em utensílios de uso, o projecto reuniu-se com os líderes comunitários e outros parceiros para conhecer as necessidades das comunidades. São as comunidades que determinam o tipo de utensílio que precisam.

Projecto de recolha de plásticos, está no terreno para garantir que a cor Verde da floresta continue a ser dominante na ilha de São Tomé.

Abel Veiga