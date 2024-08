Hospital Central Ayres de Menezes expressa condolências à família da falecida Diamila Salvaterra

Num comunicado sem qualquer assinatura que deu entrada na redacção do Téla Nón, o Hospital Central Ayres de Menezes promete implementar medidas que minimizem o risco que causou a morte da cidadã de 34 anos e mãe de 4 filhos.

O hospital central de São Tomé e Príncipe acrescenta que em articulação com todas as entidades que têm intervenção no processo de transferência de doentes para Portugal vai evitar situações semelhantes no futuro.

O leitor tem mais detalhes através do comunicado do Hospital Central Ayres de Menezes.