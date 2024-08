Bastonário dos enfermeiros de Portugal pede maior valorização da classe de enfermeiros santomenses

O bastonário da ordem dos enfermeiros de Portugal prometeu apoio aos enfermeiros são-tomenses.

De visita a São Tomé e Príncipe, Luís Filipe Barreira destaca a importância da valorização da classe, num país de grandes carências na área da saúde. Apelidou de heróis os enfermeiros do arquipélago.

«Estes enfermeiros de S. Tomé e Príncipe são os heróis com vencimentos baixos, mas que de facto, têm um nível de competência e um trabalho fantástico em termos do sistema de saúde. Precisam, naturalmente, da ajuda do governo e da Ministra da Saúde e eu faço um apelo no sentido de olhar para esta classe profissional, para os enfermeiros e dar-lhes a valorização que merecem».

Luís Filipe Barreira, que está no país para uma visita de três dias, assinou com a ordem dos enfermeiros de S. Tomé e Príncipe um protocolo de colaboração e prometeu ajudar a congénere santomense.

«Os apoios são sempre de ponto de vista de regulação do exercício, da ajuda naquele que são os referenciais da profissão, quer de ponto de vista dos padrões de qualidade, quer das próprias áreas de especialidade. Por outro lado, temos o compromisso de ponto de vista técnico-científico em termos de formação».

O bastonário da ordem dos enfermeiros de Portugal reuniu-se com a direção do hospital de referência nacional, o Ayres de Menezes e visitou os diversos serviços instalados.

José Bouças