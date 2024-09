São Tomé e Príncipe vai avançar com o cartão de identidade única

É mais um passo para a modernização administrativa. O projeto de identidade única, vai ser uma realidade em São Tomé e Príncipe.

«O governo iniciou o processo para a transição para uma identidade digital e um documento único que agrega todas as informações do cidadão e assim, estender as vantagens da identidade legal a todos, universalizando serviços essenciais, promover a inclusão sem importar o local ou a situação do cidadão» – anunciou, Ilza Amado Vaz, Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.

Numa primeira fase são cinco informações e serviços que estarão acoplados num só cartão de identidade única.

«Estamos a falar de informações da identificação civil, dos impostos, da segurança social, da saúde e da comissão eleitoral» – disse Silvestre de Apresentação, diretor dos Registos e Notariado.

Se tudo correr como previsto o projeto começará a ser materializado ainda este ano.

«Estamos a fazer um projeto piloto com a MOSIP que é da Índia e que está a preparar a identidade digital e estamos a correr atrás do financiamento para o cartão propriamente. Se não conseguirmos seremos obrigados a contrair um crédito de forma que se tenha um cartão único associado a identidade digital» – precisou Silvestre de Apresentação.

O projeto foi anunciado durante um workshop sob o lema “identidade única, várias possibilidades” organizado pela direção dos registos e notariado.

José Bouças