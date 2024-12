Validado o plano nacional de gestão de resíduos dos serviços de saúde

Em S. Tomé e Príncipe, os resíduos gerados nas unidades sanitárias representam um desafio, não apenas ambiental, mas também de saúde pública. Preocupados com a situação as autoridades decidiram pela elaboração de um plano nacional de gestão de resíduos dos serviços de saúde.

“Para garantir uma melhor separação dos resíduos hospitalares e um encaminhamento adequado para sua destruição ou eliminação, salvaguardando o ambiente e a saúde da população em geral” – disse Hara Silvério, técnica de gestão ambiental.

O plano nacional de gestão de resíduos dos serviços de saúde será suportado por uma estratégia.

“Para que todos os resíduos que possam representar riscos à saúde da população ou ao ambiente sejam devidamente tratados, garantindo que a tecnologia implementada seja a melhor, considerando o tipo de resíduo a ser tratado, os custos-benefícios e a sua manutenção” – sublinhou Hara Silvério.

O workshop para a validação deste importante instrumento pela primeira vez em S. Tomé e Príncipe contou com as presenças das ministras da saúde e do ambiente.

“O plano reflete nossa responsabilidade de proteger o ambiente e salvaguardar a saúde das populações atuais e futuras” – destacou Nilda da Mata, ministra do ambiente.

O orçamento projetado para a sua implementação ultrapassa os quatro milhões de euros. Dinheiro que o executivo prevê mobilizar com ajuda dos parceiros internacionais.

José Bouças