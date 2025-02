Finalmente a maior ponte do país vai ser reconstruída

Em dezembro do ano 2021 o mau tempo provocado pelas alterações climáticas fez os rios saírem do leito, e as enxurradas varreram São Tomé. O distrito de Lembá, no norte da ilha de São Tomé, foi o mais fustigado pelo mau tempo. A maior ponte do país desabou.

O Banco Mundial avançou em 2022 com um financiamento de 5 milhões de dólares para construir a ponte sobre o rio Lembá, mas não foi suficiente.

Juan Carlos Alvarez, representante do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe e Angola, contestou o facto de os orçamentos para os projectos sofrerem constantes alterações por causa da inflação, e também das alterações constantes dos preços dos materiais de construção e do transporte dos mesmos para o arquipélago.

«O montante que tínhamos para a reabilitação da ponte era de 5 milhões de dólares, mas agora vai custar 12 milhões de dólares. Tivemos que arranjar um financiamento adicional, porque para nós é uma das acções prioritárias do Banco Mundial aqui em São Tomé e Príncipe», afirmou o representante do Banco Mundial.

A parte norte da ilha de São Tomé ficou isolada do resto do país durante 4 anos. Finalmente as obras de construção da ponte sobre o rio Lembá começam oficialmente no dia 18 de fevereiro de 2025.

«As obras de construção vão iniciar no dia 18 de fevereiro», frisou Juan Carlos Alvarez.

FOTO : Juan Carlos Alvarez

O Banco Mundial é o principal parceiro de São Tomé e Príncipe no sector das infraestruturas. Depois do sucesso na reconstrução dos primeiros 12 quilómetros da estrada nacional nº1, o Banco Mundial anunciou mais 30 milhões de dólares para a extensão das obras de reabilitação por mais 15 quilómetros, até a Cidade de Neves, capital do distrito de Lembá.

Abel Veiga