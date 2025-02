Ilha do Príncipe acolhe o 3º encontro para reforçar sustentabilidade e conservação ambiental

Na abertura do encontro, o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe reafirmou o compromisso do governo em promover políticas que conciliem a preservação do património natural e cultural com o desenvolvimento sustentável, sublinhando a urgência desta abordagem para um futuro comum.

“O objetivo é claro e urgente: encontrar soluções que permitam vivermos de forma harmoniosa com a natureza, garantindo a sustentabilidade de todos os seres vivos. Conciliar a conservação do património natural e cultural com o desenvolvimento sustentável é uma necessidade urgente para garantir o nosso futuro comum” – afirmou Américo Ramos.

Sob o lema “A Promoção de Políticas Sustentáveis e a Cooperação Internacional para Enfrentar Desafios Globais Relacionados ao Meio Ambiente”, o evento realiza-se na ilha do Príncipe, reconhecida desde 2012 como reserva mundial da biosfera.

“Para nós, a biosfera representa a boa convivência e o equilíbrio entre a população e os objetivos do desenvolvimento, assegurando sempre a preservação dos nossos recursos, que são limitados” – destacou Filipe Nascimento, Presidente do Governo Regional.

Com o alto patrocínio da UNESCO, o encontro reúne dezenas de personalidades, entre políticos, especialistas e interessados na temática ambiental.

“Não é possível alcançar o desenvolvimento, nem sequer a economia, se não preservarmos a natureza. Precisamos de uma quantidade mínima de natureza em bom estado para poder pensar em economia, emprego, justiça e desenvolvimento. Sem a natureza, não haverá desenvolvimento socioeconómico em lugar algum” – sublinhou António Abreu, Representante da UCCLA.

Tal como aconteceu com a ilha do Príncipe, as autoridades nacionais já submeteram a candidatura da ilha de São Tomé à UNESCO para ser reconhecida como reserva da biosfera. A expectativa é que o projeto seja aprovado ainda este ano.

José Bouças