São Tomé e Príncipe abriga reunião sobre reservas da biosfera da Unesco

Ao todo, são 24 reservas em seis países de língua portuguesa; evento que conta com a presença do primeiro-ministro do país africano termina nesta sexta-feira na Ilha de Príncipe.

Representantes de um grupo de países que falam a língua portuguesa estão reunidos em São Tomé e Príncipe, esta semana, para debater temas ligados aos ecossistemas da Terra.

O 3º Encontro da Rede das Reservas da Biosfera da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, ocorre no contexto da Cplp, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tem sede em Lisboa, Portugal.

Unesco/Pedro Menezes

Reserva da Biosfera da Ilha de Porto Santo, em Portugal, combina áreas terrestres e marinhas.

Grupo inclui 196 milhões de hectares de biodiversidade

O novo primeiro-ministro são-tomense, Américo d’Oliveira dos Ramos, discursa nesta terça-feira na reunião, que ocorre na Ilha de Príncipe.

Especialistas, representantes das Reservas da Biosfera e outros convidados devem refletir sobre o papel da biodiversidade em países lusófonos como Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Segundo a Unesco, a Rede Temática do Programa Homem e Biosfera (MAB) foi aprovada em julho passado.

A Rede inclui 196 milhões de hectares que beneficiam mais de 104 milhões de pessoas que vivem nesses territórios.

Angola, Timor-Leste e Guiné-Equatorial querem entrar na Rede

Na semana passada, São Tomé e Príncipe realizou a 10ª Reunião dos Ministros do Meio Ambiente da Cplp e analisou a expansão do grupo com Angola, Timor-Leste e a Guiné-Equatorial, os demais integrantes do bloco.

Um dos temas a serem debatidos é sobre o turismo sustentável e a conservação da biodiversidade nos países do grupo.

O III Encontro da Rede das Reservas da Biosfera da Unesco na Cplp termina nesta sexta-feira.