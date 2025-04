Dia Mundial da Saúde celebrou saúde materna e infantil

Saúde materna e infantil foi o tema da celebração do Dia Mundial da Saúde, 7 de abril.

Com uma feira da saúde aberta na praça Yon Gato, o governo e a OMS defenderam o reforço de medidas para pôr fim à mortalidade materna e infantil.

«Os esforços devem ser consentidos para acabar com as mortes maternas e neonatais, dando prioridade à saúde e ao bem-estar das mulheres a longo prazo», declarou Abdoulaye Diarra, representante da OMS em São Tomé e Príncipe.

O Ministro da Saúde, Celso Matos, salientou o bom índice de assistência médica prestado às mulheres grávidas até ao serviço de parto. «O nosso país tem poucas enfermeiras, poucos médicos obstetras, apesar disso temos tido bons resultados na matéria de saúde materna e infantil», pontuou o ministro da saúde.

No contexto da África Central, o país lidera os indicadores de saúde materna e infantil.

Mas o ministro da saúde chamou a atenção do público para a grande preocupação de momento no sector da saúde. Trata-se do aumento das doenças não transmissíveis, nomeadamente diabetes, hipertensão arterial, e as doenças oncológicas.

Problemas de saúde que na perspectiva do ministro da saúde tem como origem a mudança de comportamento da população. O consumo do álcool destaca-se como um dos vícios, que provoca as doenças não transmissíveis.

«Podemos dançar e divertir-nos sem álcool. O álcool faz envelhecer as células do cérebro, deturpando o comportamento, e surgem vários problemas no seio da família, no trabalho, surgem os acidentes de aviação, problemas de indisciplina e os cancros», alertou o ministro Celso Matos.

O hábito alimentar dos santomenses também mudou. A aposta passou a ser nos produtos importados e congelados, cheios de químicos que acabam por destruir a saúde.

A sociedade santomense está a ser sensibilizada a retomar os hábitos antigos, ou seja, o uso dos produtos da terra. Alimentos que a natureza oferece aos santomenses de geração em geração.

O leitor tem acesso ao discurso do representante da OMS por ocasião do dia mundial da saúde :

Abel Veiga