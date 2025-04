Doenças não transmissíveis representam mais de 60 por cento das mortes em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe tem registado, ao longo das últimas duas décadas, avanços significativos na área da saúde, refletidos no aumento da esperança média de vida da população. Estes progressos são particularmente evidentes na luta contra diversas doenças.

“Dentre as quais o paludismo, o HIV-Sida, a tuberculose e doenças tropicais negligenciadas, e na cobertura de serviços essenciais dentre os quais a vacinação, a assistência qualificada no pré-natal e no parto.”

Apesar disso, as doenças não transmissíveis mantêm-se como as principais causas de morbilidade e são responsáveis por mais de 60% das mortes no arquipélago.

“Esta elevada taxa está relacionada ao consumo nocivo de álcool, pela má alimentação, a inatividade física e a fraca literacia em saúde.”

Estas preocupações foram sublinhadas pelo Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Celso Matos, durante a abertura do sétimo encontro dos ministros da Saúde da CPLP.

Na ocasião, o Secretariado Executivo da organização apelou a um esforço conjunto para mobilizar recursos capazes de responder aos principais desafios do setor.

“Será necessário um esforço adicional, especialmente, na mobilização de novos recursos, sejam financeiros ou de outra natureza. Sem esses ativos, a cooperação em saúde no âmbito da CPLP continuará a enfrentar dificuldades para concretizar plenamente os objetivos previstos”, destacou Manuel Lapão, Diretor da Cooperação da CPLP.

A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, ressaltou a necessidade de investimentos em inovação na área da saúde digital e inteligência artificial. Além disso, enfatizou a importância de revitalizar as redes de combate à malária, VIH-Sida e tuberculose, promovendo a partilha de conhecimentos.

Sob o lema “Promovendo a saúde integral e sustentável na CPLP”, o encontro centrou-se em estratégias para o reforço dos sistemas de saúde nos países membros, com destaque para os investimentos em infraestruturas, formação de recursos humanos, sistemas de informação e preparação para futuras emergências. O papel da inovação e da tecnologia na promoção da saúde integral e sustentável também esteve em foco.

José Bouças