Portugal quer maior rigor na avaliação dos casos de evacuação médica de STP

Um lote de medicamentos, consumíveis hospitalares, reagentes laboratoriais e peças sobressalentes para o aparelho de raio-X do Hospital Dr. Ayres de Menezes, foi entregue ao governo santomense no âmbito do projeto “Saúde para Todos”.

Financiado pela cooperação portuguesa e gerido pelo Instituto Marquês de Valle Flôr, este donativo, no valor que ultrapassa os 300 mil euros, reforça o compromisso entre Portugal e São Tomé e Príncipe na área da saúde.

A entrega oficial foi feita pela ministra da Saúde de Portugal ao homólogo santomense.

“A questão dos medicamentos, consumíveis e reagentes representa um dos grandes desafios do nosso sistema de saúde”, afirmou Celso Matos, Ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe.

“O nosso trabalho, apesar da vontade política dos países e dos governos, acontece no dia a dia, através dos profissionais, das pessoas e para as pessoas. E é isso que continuaremos a fazer nos próximos anos”, destacou Ana Paula Martins, Ministra da Saúde de Portugal.

Após a cerimónia, os dois governantes reuniram-se para avaliar a cooperação bilateral, com especial destaque para a evacuação de doentes santomenses para Portugal.

“A evacuação de pacientes requer uma avaliação mais rigorosa dos casos”, afirmou a governante portuguesa.

No âmbito do mesmo projeto, a telemedicina surge agora como uma das grandes apostas, permitindo o acesso a cuidados médicos especializados à distância e marcando, nas palavras dos responsáveis, “um novo tempo” para o sistema de saúde santomense.

“Isso remete-nos também à visita ao projeto de telemedicina realizada aqui. Não há dúvida de que estamos a entrar em um novo tempo“, ressaltou Ana Paula Martins.

Os ministros da Saúde de Angola e Moçambique, presentes em São Tomé para o sétimo encontro de titulares da saúde da CPLP, também visitaram o sistema de telemedicina instalado no hospital de referência nacional.

José Bouças