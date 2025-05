Lançada a segunda fase do programa de educação parental

Cinco mil famílias vulneráveis em São Tomé e Príncipe, que recebem uma ajuda financeira direta de 1.300 dobras, cerca de 53 euros, a cada dois meses pelo programa Família, financiado pelo Banco Mundial, passam agora a ser contempladas também por um novo programa de educação parental.

“Não se trata apenas de oferecer apoio financeiro, mas também de orientar sobre como utilizá-lo de maneira eficaz na educação das crianças, promovendo o desenvolvimento do capital humano”, disse Núria de Ceita, Diretora de Proteção Social, Solidariedade e Família.

Técnicos de proteção social já estão no terreno, a capacitar pais e encarregados de educação com ferramentas e conhecimentos para promover o desenvolvimento saudável e integral de crianças e adolescentes.

Na comunidade de Praia das Conchas Roça, onde o programa foi lançado, os conhecimentos já começam a ser assimilados.

“O programa PEP está a nos ensinar a educar melhor nossas crianças, cuidar delas, incentivar a disciplina e proporcionar uma educação de qualidade. Estou muito contente”, destacou Admilza Delgado, uma das mães beneficiárias.

Para o Estado santomense, o programa PEP+ está a promover uma nova cultura de parentalidade em São Tomé e Príncipe.

“Uma cultura que valoriza o cuidado, a escuta, o diálogo e o compromisso com o futuro das crianças”, sublinhou Celso Matos, Ministro da Saúde, que substituiu o titular da pasta do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Com a implementação do programa até 2027, espera-se estabelecer bases para que cada família se torne um ambiente de afeto, proteção e oportunidades para as crianças.

José Bouças