Compromisso com o planeta: Fórum reúne líderes e especialistas pela biodiversidade no Golfo da Guiné

São Tomé e Príncipe está a ser palco, durante esta semana, de um dos mais relevantes encontros ambientais da região: o Fórum sobre a Conservação da Biodiversidade do Golfo da Guiné. O evento, que decorre no Palácio dos Congressos de 19 a 22 de maio, coloca a ciência e o conhecimento no centro da luta pela preservação do património natural.

A ministra Nilda da Mata, visivelmente emocionada na abertura do fórum, exaltou os passos firmes que o país tem dado em defesa do meio ambiente. Mas foi clara: “Apesar dos ganhos, ainda há um longo caminho pela frente.”

Com workshops, apresentações e exposições, o fórum promete ser um ponto de viragem na articulação entre governos, ONGs e especialistas. Lovita Ramgute, do PNUD, descreveu-o como “uma plataforma essencial para transformar ideias em compromissos concretos”.

A jornada culmina a 22 de maio, no Dia Internacional da Biodiversidade, numa celebração que visa consolidar o papel de São Tomé e Príncipe como referência na proteção da vida natural no Golfo da Guiné.

Waley Quaresma