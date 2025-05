STP consolida estratégia de conservação com recomendações práticas e fundo fiduciário inovador

O Fórum sobre a Conservação da Biodiversidade do Golfo da Guiné, realizado em São Tomé ao longo de dois dias, concluiu com uma série de recomendações técnicas e políticas que visam fortalecer a resiliência ecológica do país e promover soluções de base comunitária.

Especialistas apresentaram dados preocupantes sobre a vulnerabilidade dos ecossistemas insulares, destacando a urgência de ações integradas entre Estado, sociedade e ciência. As recomendações principais incluem:

A implementação urgente de novas áreas marinhas protegidas;

A expansão de programas de investigação científica aplicada à biodiversidade endémica;

O fortalecimento da educação e comunicação ambiental como ferramentas de sensibilização social.

O Fórum também serviu como palco para o lançamento do Fundo Fiduciário Ecotela, iniciativa que pretende garantir sustentabilidade financeira de longo prazo para projetos de conservação.

Os discursos de encerramento enfatizaram a união entre diversidade de saberes, reforçando a importância das contribuições de mulheres, jovens, cientistas e decisores políticos.

Segundo a BirdLife, a diversidade humana reunida no Fórum reflete o próprio ecossistema que se pretende proteger: “diversos por natureza”.

Waley Quaresma