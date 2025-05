Governo quer transformar famílias vulneráveis em pequenos empreendedores

São Tomé e Príncipe quer dar um novo rumo ao Programa Família Vulnerável. O Governo solicitou esta semana ao Banco Mundial um reforço financeiro para incluir uma nova fase no projeto: ajudar famílias que deixarem de receber o apoio mensal a criarem o seu próprio negócio.

A iniciativa quer transformar subsídio em oportunidade. Para isso, foi lançada esta quarta-feira uma consulta pública com duração de três dias, envolvendo beneficiários do programa e representantes da sociedade civil. A consulta acontece na capital e será replicada na Região Autónoma do Príncipe na primeira semana de junho.

Ernestina Menezes, diretora da Proteção Social, explica que o novo apoio será destinado apenas às famílias que demonstrarem capacidade e vontade de desenvolver pequenos negócios. “Queremos dar uma base sólida para que essas famílias possam caminhar com os seus próprios pés”, disse.

O valor do novo subsídio ainda está em estudo, mas será único — ao contrário do apoio mensal atual. A ideia é que funcione como um impulso inicial para que estas famílias possam sair da vulnerabilidade com dignidade e sustentabilidade.

A proposta final deverá ser entregue ao Banco Mundial já em junho, marcando um novo ciclo na política de proteção social do arquipélago — menos assistencialista e mais voltada ao empoderamento económico.

