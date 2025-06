A Formação técnica arranca com apoio do PNUD e leva inovação a postos de saúde de todo o país.

O setor da saúde são-tomense vive um momento de viragem com o arranque oficial da migração tecnológica do sistema de gestão de medicamentos. Esta quinta-feira, técnicos de várias unidades sanitárias participam no workshop sobre o novo módulo do mSupply, promovido com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), nas instalações da Casa Ambiente.

A nova versão do software, denominada Open mSupply, oferece uma interface mais simples e eficaz, permitindo a técnicos de farmácia, enfermeiros e outros profissionais controlar a entrada, consumo e reposição de medicamentos em tempo real. “Basta ter um dispositivo com internet e credenciais. O sistema é leve, funcional e muito mais democrático”, explicou Otávio Souza, informático do Sistema de Informação em Saúde (SIS).

A enfermeira Mayra, que atua no distrito de Cantagalo, participou na formação e aprovou, “está muito mais acessível. Com esta versão, vamos poder gerir os produtos do PSL de forma mais prática, sem as confusões de antes.”

Com apoio de parceiros internacionais como o Gavi e o PNUD, a formação cobre desde utilizadores avançados até os mais básicos. A implementação já iniciou no Fundo Nacional de Medicamentos e será expandida aos centros de saúde e hospitais em todas as ilhas.

Apesar do entusiasmo, o processo enfrenta resistências naturais: “Sensibilizar e garantir o uso adequado são os nossos maiores obstáculos neste momento”, admite Otávio.

Para o governo, o sucesso da nova plataforma poderá representar um avanço estratégico: controlo de estoque nacional, redução de perdas e maior transparência no sistema de saúde.

Título: Revolução silenciosa no setor da saúde: começa era digital no controle de vacinas e medicamentos

Waley Quaresma