Plástico à deriva: Ministra do Ambiente alerta que o combate à poluição precisa de todos

O plástico, presente em quase tudo no nosso quotidiano, tornou-se uma das maiores ameaças à vida marinha, à saúde pública e ao futuro das próximas gerações. Este ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente chama a atenção global para a urgência de combater a poluição por plástico, um problema que, em São Tomé e Príncipe, já atingiu proporções alarmantes.

“As nossas praias e mares estão a ser cada vez mais afetados pelo lixo plástico – sacolas, garrafas e redes de pescas abandonadas. Esse problema prejudica a biodiversidade marinha, afeta o turismo, e põe em risco a nossa alimentação e saúde”, destacou Nilda da Mata, Ministra do Ambiente.

Nas praias, nos rios e até nos pratos que chegam à mesa, os resíduos de plásticos estão a comprometer a saúde ambiental e humana.

Para tentar travar este cenário, o país tem adotado algumas medidas, como a aprovação de legislação específica para reduzir o uso de plásticos descartáveis.

“A Lei 8 de 2020, que regula o uso de sacos plásticos é um exemplo de iniciativa concreta: No entanto, para que a Lei tenha efeito é necessário que seja compreendida e cumprida por todos.”

A Lei é um dos instrumentos que visa mudar comportamentos, mas a sua eficácia depende do envolvimento de todos.

“Cada cidadão, cada comunidade e cada setor privado têm um papel fundamental. A mudança começa com atitudes simples: recusar o plástico descartável e participar de campanhas de limpeza.”

O ponto alto das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente no arquipélago foi uma exposição que deu palco às soluções criativas desenvolvidas localmente, sobretudo por jovens, na reutilização de resíduos sólidos e na criação de alternativas sustentáveis ao plástico.

José Bouças