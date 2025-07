Peng Liyuan participa de um evento sobre a amizade entre jovens chineses e americanos

Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, assistiu ao evento Link com Kuliang: Amizade da Juventude China-EUA 2025 na quinta-feira e fez um discurso na Associação do Povo Chinês para a Amizade com o Exterior.

Peng também assistiu a um vídeo sobre Link com Kuliang: Festival de Coros da Juventude China-EUA 2025. Elyn MacInnis, fundadora do Amigos de Kuliang, e Luca Berrone, amigo do Sr. Xi em Iowa, compartilharam suas lembranças com Kuliang, bem como sua experiência em trocas interpessoais e cooperação local entre a China e os EUA. Eles expressaram seu profundo carinho pela China e sua gratidão ao presidente Xi por seu interesse na juventude de ambos os países. Eles também afirmaram sua vontade de continuar trabalhando para o fortalecimento da amizade entre os dois países.

Jovens representantes dos EUA compartilharam suas experiências de sua visita à China e disseram que estão prontos para se tornar embaixadores da amizade da nova geração, transmitindo as grandes histórias de amizade entre os dois países.

Em seu discurso, Peng disse que a história centenária de Kuliang e a profunda amizade do presidente Xi por mais de 40 anos com seus velhos amigos de Iowa personificam a amizade entre a China e os EUA.

Embora os dois países têm histórias, culturas e línguas diferentes, os povos chinês e americano amam suas famílias, são benevolentes, amigáveis, trabalhadores e pragmáticos, o que significa que eles são perfeitamente capazes de se tornar bons amigos e parceiros.

Desde que o presidente Xi propôs a iniciativa chinesa de acolher 50.000 jovens americanos na China para programas de intercâmbio e estudo durante um período de cinco anos, muitos jovens americanos foram convidados a visitar a China. Ao descobrir diretamente a realidade do país, eles se tornaram amigos e escreveram novos capítulos da amizade sino-americana, continuou Peng.

Lembrando que a juventude é o futuro do país, assim como a amizade, Peng exortou os jovens a se tornarem herdeiros da amizade sino-americana e promotores de paz e amizade.

Ela também os chamou a construir uma ponte de amizade entre os dois países, e contribuir, com seu compromisso, para um futuro mais brilhante para as duas nações.

Antes do evento, Peng encontrou-se com Elyn MacInnis e Luca Berrone, expressando seu apreço por sua dedicação a longo prazo à causa da amizade sino-americana. Encorajou-os a prosseguir os seus esforços activos para reforçar o intercâmbio e a compreensão mútua entre os dois povos.

