Peng Liyuan participa da cerimônia de entrega do prémio UNESCO para a educação das meninas e mulheres

Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, e Audrey Azoulay, diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), participaram na sexta-feira em Pequim, na cerimónia de entrega do Prémio UNESCO para a Educação das Raparigas e das Mulheres 2025 e na celebração do 10o aniversário deste prémio.

Peng, enviada especial da UNESCO para a promoção da educação de meninas e mulheres, e Azoulay entregaram os prêmios aos representantes dos projetos vencedores do Quênia e do Líbano.

Em seu discurso no evento, Peng disse que na última década, Os vencedores de todo o mundo e visionários de vários setores ajudaram as meninas e mulheres a se adaptarem ao desenvolvimento social e alcançarem sua realização pessoal através da educação.

O conceito de empoderamento das mulheres através da educação foi amplamente reconhecido, permitindo que milhões de meninas e mulheres adquiram a confiança e a capacidade de escolher seu próprio caminho e perseguir seus sonhos, disse Ms Peng, acrescentando que tal era o próprio significado deste prêmio.

Observando que a sociedade humana está agora na era da inteligência, Peng disse que é essencial dar mais ênfase à educação científica das mulheres, para ajudar mais mulheres a adquirir reconhecimentos científicos, Aprender a aplicar novas tecnologias e reforçar as suas capacidades de inovação, acrescentou.

“Devemos trabalhar para garantir que as mulheres possam se apropriar da revolução tecnológica e levar uma vida plena”, disse Peng.

Peng sublinhou que a China sempre atribuiu grande importância à promoção da educação científica das mulheres e espera aprofundar sua cooperação com a UNESCO e as partes interessadas para reforçar globalmente as capacidades em matéria de educação científica das mulheres e elevar conjuntamente o nível da educação científica das mulheres.

Em seu discurso, Azoulay agradeceu ao governo chinês por seu apoio inestimável à UNESCO e felicitou Peng pela sua contribuição excepcional para o desenvolvimento da educação de meninas e mulheres em todo o mundo.

Azoulay acrescentou que a UNESCO está disposta a continuar a aprofundar os intercâmbios e a cooperação com a China, a fim de promover resultados mais proveitosos na área da educação das meninas e das mulheres no mundo.

Antes da cerimónia, a senhora Peng encontrou-se com a senhora Azoulay. Elas trocaram pontos de vista sobre a promoção do desenvolvimento da educação das meninas e das mulheres em todo o mundo. Após o encontro, eles tiraram uma foto de grupo com os representantes dos projetos premiados durante a década e visitaram uma exposição de fotos apresentando os projetos premiados.

A cerimónia de entrega dos prémios reuniu cerca de 300 pessoas, incluindo representantes das agências das Nações Unidas em Pequim, enviados diplomáticos dos países em causa na China, Representantes de professores e estudantes chineses e estrangeiros, bem como representantes do setor educacional.

Desde a criação conjunta da China e da UNESCO do Prêmio para a Educação de Meninas e Mulheres em 2015, 20 projetos de 19 países ganharam o prêmio.

(Fonte e foto: Xinhua)