Fundação Clarós leva cuidados especializados e esperança a São Tomé e Príncipe

Pela primeira vez em missão médica no país, uma equipa de especialistas da Fundação Clarós, sediada em Barcelona, Espanha, está a prestar assistência clínica e cirúrgica em diversas especialidades, no âmbito de uma iniciativa organizada a convite da Primeira-Dama santomense, Fátima Vila Nova.

Entre os beneficiários está Felquiela da Graça, jovem que há algum tempo padecia de intensas dores dentárias. Recorreu ao serviço de estomatologia do Hospital Dr. Ayres de Menezes, onde foi atendida pela equipa da Fundação. Durante a intervenção, foi extraído o dente responsável pelas dores, proporcionando-lhe alívio imediato.

“Tinha um pouco de medo, mas eles me deram força e consegui extrair o dente. Correu bem”, relatou Felquiela, visivelmente emocionada.

A jovem expressou gratidão pela assistência recebida e sublinhou a relevância de iniciativas médicas deste género para o país.

“Gostaria que continuasse sempre, que pudessem vir várias vezes para ajudar o povo santomense.”

A área de estomatologia continua a exigir um reforço significativo nas ações de prevenção e cuidados básicos, especialmente entre os mais jovens.

“Necessitamos de muito trabalho na área de prevenção para evitar a extração de tantos dentes. As crianças, em particular, apresentam muitos problemas de saúde dental”, alertou Pablo Altuna, médico estomatologista.

Os desafios, contudo, não se restringem à estomatologia. São transversais a várias especialidades médicas, incluindo a saúde mental.

“O grupo de psicólogos atendeu muitos casos de depressão, alcoolismo e outras patologias. Em São Tomé e Príncipe é necessário dedicar muita atenção à saúde mental”, afirmou Pedro Clarós, Presidente da Fundação.

Além das consultas, foram realizadas diversas intervenções cirúrgicas, em resposta a casos clínicos complexos.

“Atendemos situações de lábios partidos, fissuras palatinas, tumores maxilares, tumores de parótida e outras lesões faciais”, enumerou Pedro Clarós.

A missão da Fundação Clarós representa um contributo relevante para o reforço dos cuidados de saúde especializados no arquipélago, num contexto marcado por carências estruturais e elevada procura por assistência médica qualificada.

José Bouças