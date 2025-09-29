A era das elas: uma mulher «médica» dos trilhos em Xinjiang

Aos 27 anos, Li Qiuye, uma jovem de Urumqi, depois de se formar na Universidade de Tongji, decidiu voltar para sua cidade natal. Ela se estabeleceu perto dos trilhos, onde se tornou assistente de engenharia elétrica. Li Qiuye explica que seu trabalho é fazer “exames médicos” regulares dos trens, verificando e reparando cada componente elétrico. Como “médico” dos caminhos-de-ferro, vela com os seus esforços pelo bom funcionamento dos comboios e garante a segurança e o conforto dos passageiros. Sua trajetória incorpora a força feminina que floresce no campo técnico.

FONTE – CGTN