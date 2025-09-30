São Tomé e Príncipe lança primeiro Treinamento de Nutrição destinado à Alimentação Escolar

São Tomé e Príncipe deu hoje um passo histórico na área da alimentação escolar com o lançamento do primeiro Treinamento de Nutrição, realizado no Centro de Formação Profissional Brasil. A cerimónia de abertura contou com a presença da Ministra da Educação, Isabel Maria Abreu, do Coordenador do Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar, Emanuel Montóia, do representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Brasil, Daniel Henrique Bandoni, do Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil em STP, Milton Coutinho, do Representante do Programa Alimentar Mundial , Leonvictor Mushumba, do Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Nutrição, além de técnicos do PNASE, parceiros locais e representantes de ministérios.

Durante uma semana de atividades intensivas — que incluem aulas teóricas, oficinas práticas e visitas técnicas a escolas e propriedades rurais — 15 profissionais do PNASE serão capacitados em temas como fundamentos de nutrição, elaboração de cardápios com produtos locais, avaliação nutricional dos alunos, segurança alimentar, coleta e análise de dados, e elaboração de planos de ação.

Na abertura, o Coordenador do PNASE, Emanuel Montóia, destacou que o treinamento chega num momento crucial para fortalecer as capacidades nacionais e melhorar a qualidade da alimentação escolar. Representando o Brasil, Daniel Bandoni, do FNDE, sublinhou a importância da cooperação Sul-Sul e da partilha de experiências entre países que enfrentam desafios semelhantes.

O Encarregado de Negócios da Embaixada do Brasil, Milton Coutinho, reforçou o compromisso do seu país em apoiar São Tomé e Príncipe na consolidação de políticas públicas sustentáveis de alimentação escolar. Já o Representante do PAM, Leonvictor Mushumba, lembrou que “investir na alimentação escolar é investir no futuro do país”, destacando a relevância estratégica da ação para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A Coordenadora do Programa Nacional de Nutrição, Dilúvia Boa Morte, frisou que o treinamento também vai fortalecer a integração entre saúde, educação e agricultura, garantindo que os cardápios sejam não apenas nutritivos, mas também culturalmente adequados.

Encerrando as intervenções, a Ministra da Educação, Isabel Maria Abreu, classificou a iniciativa como “um marco para a educação e para a saúde das crianças santomenses”, salientando que o Governo está empenhado em assegurar que cada refeição servida nas escolas contribua para o desenvolvimento integral dos alunos.

O Treinamento, fruto de uma parceria entre o Programa Mundial de Alimentos (PAM/WFP), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Centro de Excelência contra a Fome, a Agência Brasileira de Cooperação e parceiros nacionais, terá como ponto alto a elaboração de um plano de ação para o PNASE, previsto para a sessão de encerramento no dia 7 de outubro.

FONTE : Serviço de comunicação do Ministério da Educação