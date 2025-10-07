Cacau: muito mais que um alimento. Descubra porque é considerado uma medicina ancestral poderosa

Quando se fala em cacau, o que primeiro vem à sua mente? Provavelmente o chocolate, um produto amado em todo o mundo. No entanto, a história e a essência do cacau são muito mais profundas. Esta semente é uma medicina ancestral e sagrada, que se especula ter sido descoberta pelo povo Olmeca, na antiga Mesoamérica, ou seja, é anterior até mesmo aos Astecas e Maias.

Tão valioso quanto o ouro, o cacau foi, ao longo do tempo, transformado pela indústria. Assim como ocorreu com o tabaco, o sagrado foi convertido em algo potencialmente nocivo. O chocolate que consumimos hoje, em sua maioria, contém pouco cacau, sendo carregado de açúcar, gordura vegetal e, nas marcas de pior qualidade, gordura hidrogenada. Esses componentes não só reduzem o valor nutritivo, como podem ser prejudiciais à saúde.

Os espanhóis foram os responsáveis por levar a bebida amarga para a Europa. Lá, os europeus começaram a adicionar açúcar e especiarias para suavizar o sabor. Foi somente no século XIX que o cacau em pó e a barra de chocolate foram criados. O chocolate ao leite, como o conhecemos, surgiu ainda mais tarde, em 1870, inventado pelo suíço Daniel Peter. Isso demonstra que o chocolate é uma invenção recente, mas o cacau é ancestral.

A Farmacologia do Cacau: Ciência e Sabedoria Antiga

A farmacologia do cacau é tão rica que exigiria páginas e páginas para detalhar todos os seus benefícios. De forma resumida, ele contém mais de mil substâncias benéficas para o organismo humano, promovendo sensação de prazer, alegria e bem-estar.

Benefícios Físicos:

Um dos maiores antioxidantes do planeta;

Previne anemia e fortalece o músculo cardíaco;

Reduz o risco de diabetes e combate a resistência à insulina;

Auxilia na cognição e na memória, melhorando o funcionamento cerebral;

Tem efeito anti-inflamatório;

Estimula o intestino e a flora intestinal;

Proporciona maior sensação de saciedade e nutrição;

Atua como afrodisíaco, potente energético e estimulante da fertilidade.

Benefícios Energéticos e Emocionais:

Ajuda a dissolver energias densas armazenadas em nossa memória celular;

Amplia o autoamor e expande o perdão a si próprio, a pessoas e a situações;

Eleva a vitalidade, trazendo energia para sair da estagnação;

Expande a criatividade e a sensualidade;

É uma bebida recomendada para a cura de relações familiares e conexão com a frequência do amor.

“O cacau contém substâncias ativas como a teobromina, triptofano, anandamida, magnésio e uma alta concentração de flavonoides, que juntos melhoram a função cognitiva, beneficiam a concentração e a memória, e aumentam os níveis de serotonina, trazendo uma sensação de bem-estar e reduzindo o estado de alerta e o estresse”, explica a farmacêutica bioquímica Marcella Braile de Aguiar Vallim.

Dentro da nutrologia e da medicina ortomolecular, o cacau é visto como um modulador natural de energia, humor e inflamação. “Seus polifenóis atuam no equilíbrio dos neurotransmissores e na proteção cardiovascular, favorecendo vitalidade e longevidade”, complementa o médico nutrólogo Stéfani Teixeira, especialista em ortomolecular e saúde integrativa.

Conhecendo a força do cacau, o Dr. Stéfani passou a aplicar e indicar seu uso para os pacientes em sua clínica, a ConceptLab. O diferencial do local é transformar a sabedoria ancestral em prática clínica real. Lá, o cacau medicinal vai além do ritual: faz parte de protocolos de saúde baseados em evidências, integrados à nutrologia, ortomolecular e fisiologia hormonal.

Cuidados e Contraindicações

Como reza o ditado, “a diferença entre o remédio e o veneno está na dose”. Algumas contraindicações incluem: gravidez (até o 3º mês), uso em crianças (que deve ser em doses menores e com acompanhamento) e para pessoas que fazem uso de ansiolíticos ou têm epilepsia. É fundamental beber bastante água junto com o cacau para facilitar as funções renais e potencializar seus efeitos.

Além disso, o cacau cerimonial exige um cultivo, preparo e consumo específicos. Assim como o café, a baixa torrefação é fundamental para preservar seus nutrientes. É uma medicina que deve ser orientada por um profissional de confiança.

Fonte – Diário do RIO / Brasil