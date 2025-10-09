ONG MOVE apresenta relatório de impacto sobre dez anos de atividade em São Tomé e Príncipe 

Estudo mostra como o empreendedorismo tem sido motor de mudança e desenvolvimento sustentável no país, e conclui que cada euro investido gera 1,58€ na economia local

O MOVE, uma ONG Portuguesa para o desenvolvimento dedicada à capacitação de empreendedores nos países da CPLP, apresentou o seu primeiro Relatório de Impacto, que evidencia uma década de resultados transformadores em São Tomé e Príncipe.

Entre 2011 e 2020, em São Tomé e Príncipe, o MOVE apoiou 278 empreendedores e acompanhou 113 projetos, promovendo a criação de 61 novos negócios, dos quais 89% se tornaram independentes. Atualmente, metade dos empreendedores apoiados vive exclusivamente dos seus projetos – um sinal de sustentabilidade e impacto real.

O efeito económico é partilhado: cada euro investido no MOVE gera 1,58€ na economia local.

O salário médio dos empreendedores quase triplicou e a percentagem de trabalhadores a receber abaixo do salário mínimo caiu de 40% para 14%. Em média, cada um destes negócios cria três novos postos de trabalho, quase metade em regime full-time.

O MOVE tem claro o seu principal objetivo: que os empreendedores possam viver do seu trabalho, com dignidade, e contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades. Em São Tomé e Príncipe, alguns casos de sucesso já tornam esta realidade visível.

A ONG destaca-se também pela sua metodologia inovadora, redesenhada em 2020 e hoje aplicada em todos os terrenos de atuação. Baseada na Teoria da Mudança, esta abordagem acompanha todo o ciclo de vida de um negócio – desde a ideia até à consolidação – através dos programas WAKE, SHAKE e MAKE, culminando na Feira do Empreendedor, um momento de celebração e ligação entre empreendedores, instituições e investidores.

Mais do que resultados económicos, o impacto do MOVE e do empreendedorismo traduz-se em melhorias reais nas condições de vida das famílias. O Relatório aponta avanços no acesso à energia, alimentação e bens essenciais, refletindo uma redução da pobreza multidimensional e o fortalecimento do ecossistema local de empreendedorismo.

Em São Tomé e Príncipe, o MOVE é hoje sinónimo de oportunidade e sustentabilidade. Mais de uma década depois da sua criação, a organização continua a acreditar que o empreendedorismo é uma das ferramentas mais poderosas para gerar desenvolvimento humano e económico sustentável.

O Relatório de Impacto completo está disponível para consulta aqui.

Sobre o MOVE

O MOVE é uma ONG Portuguesa fundada em 2009 que atua 365 dias por ano em São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Bissau.

O MOVE acredita no empreendedorismo como ferramenta para o empoderamento de pessoas, famílias e comunidades em locais em desenvolvimento, com o propósito de gerar rendimentos estáveis que quebrem os ciclos de pobreza e as desigualdades sociais.