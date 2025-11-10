Caso 25 de novembro marcou a abertura da 7ª Quinzena da Cidadania

Na abertura da sétima edição da Quinzena da Cidadania, em São Tomé e Príncipe, a sociedade civil ergueu a sua voz em torno de um dos episódios mais graves da história recente do país: a tortura e morte de quatro civis no interior do quartel militar, na sequência de uma alegada tentativa de golpe de Estado, ocorrida a 25 de novembro de 2022.

Cristiano Costa, Presidente da Federação das Organizações Não Governamentais (FONG), sublinhou que “a confiança da população na justiça, especialmente após os acontecimentos de 25 de novembro, tem-se tornado motivo de profunda preocupação”.

Fernando Baessa, da Associação Ké-Morabeza, foi incisivo ao afirmar: “A União Europeia deve estar muito atenta ao caso de 25 de novembro, porque sabemos que nos tribunais os juízes venderam-se. Estão ao serviço de uma classe política que não quer ver o Estado de Direito democrático a funcionar.”

Para a FONG, os últimos anos têm sido marcados por episódios que ultrapassam os limites do aceitável num Estado de Direito. “Em diversos momentos, observamos a atuação de forças militares e paramilitares como se estivessem acima da lei, imunes à responsabilização”, acrescentou Cristiano Costa.

Num contexto de aproximação ao próximo ciclo eleitoral, a corrupção eleitoral figura entre as principais inquietações da sociedade civil santomense. Eugénio Tiny questionou: “Onde é que vão buscar 4 ou 5 milhões de dólares ou euros para promoverem a corrupção eleitoral? A União Europeia também sabe disso e não diz nada. Na Europa isso seria possível? Não. Então por que aceitam isso aqui em São Tomé e Príncipe e depois dizem que as eleições foram livres e justas?”

A Quinzena da Cidadania é uma iniciativa da FONG, em parceria com a ACEP – Associação para a Cooperação Entre os Povos –, com o apoio da União Europeia. Decorre até ao dia 21 deste mês, sob o lema “Sociedade Civil nos 50 Anos da Independência”, evocando o papel ativo das organizações cívicas na consolidação democrática e na defesa dos direitos fundamentais.

José Bouças