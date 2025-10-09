Projecto ERGUES entrega de equipamentos para escolas de Caué, Lembá, e região autónoma do Príncipe

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE CAUÉ, LEMBÁ E REGIÃO AUTÓNOMA DO PRÍNCIPE COM CURSOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO PROJETO ERGUES

O Projeto ERGUES – Ensino e Reforma da Governação Educativa em São Tomé e Príncipe, financiado pela Cooperação Portuguesa, promove amanhã,dia 10 de outubro,às 10h,no Escritório do Projeto ERGUES (Piso 1), no Centro Cultural Português, o ato de entrega de equipamentos essenciais para o funcionamento de cursos técnico-profissionais de dupla certificação, que vão apoiar a formação de jovens dos distritos de Caué e Lembá e da Região Autónoma do Príncipe.

Os equipamentos – 24 computadores portáteis com as suas respetivas mochilas e ratos; 4 projetores; 4 pares de colunas de som; e 4 telas de projeção com tripé – vão ser entregues às escolas onde estão, atualmente, a ser implementados cursos técnico-profissionais de dupla certificação, fortalecendo, assim, as condições de ensino e de aprendizagem ao nível, sobretudo da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), promovendo um ambiente mais dinâmico e inclusivo. Estes recursos vão permitir aos formandos explorar novas metodologias de ensino, integrar as novas tecnologias e literacia digital na prática educativa, contribuindo para o reforço da qualidade da educação em São Tomé e Príncipe.

O Projeto ERGUES, com a duração de 36 meses (de 1 janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026), tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade, da equidade e da inclusão no sistema educativo de São Tomé e Príncipe, atuando em 4 eixos de intervenção: ensino técnico-profissional de dupla certificação, materiais didáticos digitais para o ensino básico e secundário, formação de professores e investigação em educação e reforço da capacidade institucional do Ministério da Educação.

O Projeto ERGUES é financiado pela Cooperação Portuguesa, através do Camões, I.P., e coordenado e cofinanciado pela Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) e oInstituto Marquês de Valle Flôr (IMVF). Tem como parceiros de implementação e cofinanciadores aUniversidade de Aveiro, aUniversidade de Évora, oInstituto Politécnico de Santarém e aUniversidade Católica Portuguesa, e como parceiros de implementação e beneficiários o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe e a Universidade de São Tomé e Príncipe.